Slitta l'iPhone 'low cost'

Immagine d'archivio (FOTOGRAMMA/IPA)

Quando arriva l'iPhone 'low cost'? Al momento, non si sa con precisione. Se a maggio si parlava dei 'prossimi mesi', come probabile data di uscita, oggi - considerando che gli ultimi due modelli sono arrivati in autunno (iPhone 8 e 8 Plus a fine settembre e l'iPhone X a novembre) - sembra che ci sarà uno slittamento. Un ritardo di circa un mese, dovuto ad alcuni problemi nella produzione.



Secondo quanto riportato da 'Forbes', che cita specialisti della rivista 'Apple Insider', la versione economica dello smartphone made in Cupertino slitterà per ritardi nella produzione dello schermo LCD da 6.1 pollici - a cui si dovrebbero accompagnare i due modelli 'premium' con schermi OLED (Organic Light Emitting Diode) da 6.5 e 5.8 pollici.

CARATTERISTICHE - Per quanto riguarda le specifiche tecniche, il modello 'budget-friendly' dovrebbe avere uno stile in linea con l'iPhone X: quindi, display senza cornice, sensore Face ID e custodia di metallo. Le dimensioni potrebbero essere simili a quelle dell'iPhone SE da 4 pollici e il prezzo intorno ai 550 dollari.