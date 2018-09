Arriva iPhone XS e Watch monitora il cuore

(AFP)

C'è un nome: iPhone XS. E' il nuovo nato in casa Apple, presentato durante l'attesissimo evento allo 'Steve Jobs Theatre' di Cupertino, in California. Per il nuovo smartphone della mela ci sono le versioni con schermi OLED (Organic Light Emitting Diode) da 6.5 (chiamato XS Max) e 5.8 pollici - come anticipato dai rumors nelle ultime settimane - e un processore di nuova generazione A12: chipset a 7 nanometri che arriva a 5.000 miliardi di operazioni al secondo.

I due modelli sono resistenti all'acqua e alla polvere e disponibili in tre colori: Gold, Silver e Space Grey. Con questi modelli sarà introdotta la Dual Sim e saranno disponibili in prenotazione da venerdì mentre sbarcheranno nei negozi a partire dal 21 settembre. Il costo del modello XS parte da 999 dollari mentre quello XS Max partirà da 1.099 dollari.

Il chip A12 Bionic di Apple è il chip più smart e potente mai visto su uno smartphone, è il primo a 7 nanometri e offre performance leader nel settore in un design ancora più efficiente dal punto di vista energetico. A12 Bionic ha un’architettura Fusion a sei core con due core ad alte prestazioni fino al 15% più scattanti, quattro core ad alta efficienza fino al 50% più efficienti, una GPU a quattro core fino al 50% più veloce, un potente processore ISP (Image Signal Processor) progettato da Apple, un encoder video e tanto altro.

Uno storage controller veloce può fornire una capacità di archiviazione fino a 512 GB su iPhone, aprendo le porte a nuove esperienze per giochi, foto, montaggio video e App di grafica. L'iPhone XS offre 30 minuti di autonomia in più rispetto ad iPhone X e iPhone XS Max offre un’ora e mezza di autonomia in più rispetto ad iPhone X, tra una ricarica e l’altra.

SPECIFICHE - E ancora, iPhone Xs continua a introdurre innovazioni nel campo della fotografia. Tra queste, la segmentazione della profondità usando il Neural Engine, Smart HDR per la creazione di foto con un’ampia gamma dinamica e incredibili dettagli, un sofisticato effetto bokeh per le foto in modalità 'Ritratto' e una profondità di campo dinamica che può essere regolata dall’utente nell’App Foto.

DOPPIA FOTOCAMERA - Il sistema a doppia fotocamera da 12MP ha una doppia stabilizzazione ottica dell’immagine con zoom ottico 2x e un nuovo sensore due volte più veloce. Smart HDR crea foto con più punti di luce e ombre più dettagliate. I pixel più grandi e profondi migliorano la fedeltà dell’immagine e le performance in condizioni di scarsa illuminazione.

IPHONE XR - Apple ha poi annunciato anche l'iPhone XR, che integra le rivoluzionarie tecnologie di iPhone XS in un design all-screen in vetro e alluminio, disponibile in sei bellissimi colori, e vanta il più evoluto LCD mai visto su uno smartphone con display Liquid Retina da 6,1". Questo modello ha il chip A12 Bionic con Neural Engine di nuova generazione, doppia fotocamera TrueDepth, Face ID e un sistema di fotocamere che crea ritratti usando un unico obiettivo. Potrà essere preordinato a partire dal 19 ottobre e sarà disponibile nei negozi da venerdì 26.

Capitolo Apple Watch: novità principale del nuovo smartwatch (oltre alle dimensioni riviste) è la capacità di fare un elettrocardiogramma, registrando il ritmo del cuore. Si tratta, fa sapere la società di Cupertino, di "un modello rinnovato nell’aspetto e nella funzionalità, che introduce modi efficaci e innovativi per comunicare, restare in forma e gestire la salute".

"Pur mantenendo il suo iconico design, la quarta generazione di Apple Watch è stata perfezionata sia nell’hardware che nel software, dando vita a un modello unico" si legge. Il display è oltre il 30% più ampio e si adatta perfettamente alla cassa, che nel frattempo è diventata più compatta e sottile. La nuova interfaccia è invece più ricca di informazioni e dettagli.

ECG - Apple Watch Series 4 con watchOS 5 porta con sé nuove funzioni di comunicazione e strumenti rivoluzionari per la salute, fra cui accelerometro e giroscopio più evoluti che rilevano le cadute e un cardiofrequenzimetro in grado di effettuare un elettrocardiogramma (ECG) grazie alla nuova app ECG1, che ha ottenuto la classificazione 'De Novo' dalla FDA. Tutte le registrazioni, le relative valutazioni e i sintomi rilevati verranno memorizzati nell’app Salute in formato PDF e potranno essere condivisi con i medici.

"Siamo davvero entusiasti di aver reso Apple Watch uno strumento davvero essenziale nella vita delle persone" ha dichiarato Jeff Williams, Chief Operating Officer Apple. Apple Watch Series 4 (GPS) e Apple Watch Series 4 (GPS + Cellular) saranno disponibili presso gli Apple Store a partire da venerdì 21 settembre.

PREZZI - Apple Watch Series 4 (GPS) a partire da 439 euro (iva inclusa) e Apple Watch Series 4 (GPS + Cellular) a partire da 539, entrambi con design rinnovato e nuove funzioni per la salute. La Series 3 sarà disponibile al nuovo prezzo iniziale di 309 euro.

Oltre ai tre colori argento, oro e grigio siderale anodizzati, Apple Watch Series 4 è disponibile anche in acciaio inossidabile color oro con loop in maglia milanese abbinato, che va ad aggiungersi ai modelli in acciaio inossidabile color argento e nero siderale.