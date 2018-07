Weekend da bollino arancione in 8 città

(Fotogramma)

Weekend di sole e caldo in Italia con temperature in aumento. Per sabato in quattro capoluoghi è previsto 'bollino arancione' (Frosinone, Palermo, Perugia, Roma) mentre domenica l'ondata di calore colpirà Cagliari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia e Roma. Lo segnala il bollettino sulle ondate di calore emesso dal ministero della Salute.



Sabato 'bollino giallo' a Bologna, Bolzano, Cagliari, Campobasso, Firenze, Rieti, Torino, Trieste e Viterbo; domenica ad Ancona, Bologna, Bolzano, Civitavecchia, Palermo, Pescara, Rieti, Torino, Trieste e Viterbo.

Il bollino giallo equivale al 'livello 1' di allerta, ovvero "condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un'ondata di calore. Questo livello non richiede azioni immediate, ma indica che nei giorni successivi è probabile che possano verificarsi condizioni a rischio per la salute". Quello arancione equivale al 'livello 2' che indica "condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili".