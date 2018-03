Scuola, Anief: "Docenti e Ata domani in sciopero"

"Beffati 1,2 milioni di docenti e Ata che domani saranno in sciopero". A dirlo Marcello Pacifico, presidente Anief. "Dopo la firma di Cgil, Cisl, Uil -spiega- che rappresentano il 66% dei lavoratori arriva quindi quella del governo. Stiamo parlando di aumenti tre volte sotto l'inflazione nel 2018, con circa seimila euro di arretrati svaniti nel nulla, persino sotto quella che sarebbe stata l'indicizzazione della vacanza contrattuale, contro cui abbiamo non a caso fatto ricorso forti del parere della consulta".

"L'irrisorietà delle somme concordate -sottolinea- diventa ancora più tangibile se si pensa che sono pari a 15 punti, complessivamente, gli aumenti del settore privato registrati negli ultimi dieci anni e anche rispetto al nuovo salario minimo pattuito con Confindustria".

"A pesare negativamente -chiarisce Pacifico- ci sono poi gli scatti bloccati: sia per i giovani, sia per chi è avanti nella carriera. Noi a queste condizioni a perdere non ci stiamo. Con il prossimo contratto, appena Anief diventerà rappresentativa a seguito del rinnovo delle rsu previsto tra meno di un mese, o si allineano gli stipendi almeno all'inflazione oppure non si firma: un accordo si sottoscrive se si rispetta la Costituzione".