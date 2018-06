Ecco i canali Sky in arrivo sul digitale terrestre

(Fotogramma)

Arrivano i canali Sky sul digitale terrestre. In virtù dell'accordo commerciale siglato lo scorso 30 marzo tra Mediaset e Sky Italia, dal 5 giugno alcuni canali di cinema, serie tv, intrattenimento e sport finora disponibili solo su Sky saranno visibili anche sul digitale terrestre sottoscrivendo un apposito abbonamento a Sky. In particolare, saranno 7 i canali Sky che andranno ad arricchire l'offerta Mediaset Premium: Sky Uno, Sky Atlantic, Fox, National Geographic, Sky TG24, Sky Sport 1, Sky Sport 1 e Sky Sport 24.

Nessuno, ad eccezione di Sky Sport 1, sarà disponibile in alta definizione. Tra i contenuti offerti ci saranno serie tv come Gomorra e Game of Thrones, programmi noti come X-Factor e Masterchef e, per quanto che riguarda lo sport, Champions League, Europa League, Premier League, MotoGP e F1. I canali Sky, tuttavia, non saranno gratuiti per gli utenti: il pacchetto sarà venduto a 19,90 euro al mese per 12 mesi a chi si abbona a Sky su digitale terrestre entro il 30 giugno mentre, al termine della promozione, salirà a 29,90 euro.

Oltre ai canali Sky gli abbonati potranno vedere anche 8 canali Premium di cinema e serie tv, ovvero Premium Action, Premium Cinema, Premium Joi, Premium Stories, Premium Cinema, Premium Cinema Energy, Premium Cinema Emotion e Premium Cinema Comedy. Per quanto riguarda la modalità di abbonamento, si potrà "accedere ai contenuti Sky sul digitale terrestre - si legge sul sito della promozione - attraverso una tessera abilitata alla visione dei servizi a pagamento del digitale terrestre".