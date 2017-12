Piazza Affari in rosso su euro forte in ultima seduta anno

In rosso l'ultima seduta per piazze finanziarie del Vecchio Continente. E' Milano, in particolare, a mettere a segno la peggiore performance con il Ftse Mib che termina la giornata in calo dell'1,21% a 21.853 punti e l'All Share che perde l'1,16% a 24.191. Negative anche Madrid (-0,49%), Francoforte (-0,48%), Amsterdam (-0,45%), Parigi (-0,5%). La sola in verde è Londra che ha chiuso in progresso dello 0,85%, per altro osservando un orario ridotto, con chiusura anticipata alle 12.30. E' l'apprezzamento dell'euro sul biglietto verde a zavorrare sulle Borse del vecchio continente. La moneta unica europea viene scambiata a 1,2 dollari, ai massimi dagli ultimi tre mesi.

A risentire maggiormente il comparto bancario: Bper ha ceduto il 2,73%, Ubi Banca -2,1%, Unicredit -1,7%, Banco Bpm -1,58%, Intesa Sp -0,72%. In rosso anche più realtà più esposte al mercato americano e dunque Fca che ha perso l'1,96% e Ferrari -1,96%, Buzzi Unicem, -1,92%. Di contro ha 'tenuto' il comparto del lusso con Salvatore Ferragamo che ha terminato la giornata in progresso dello 0,45%. Positiva anche Pirelli che ha segnato un rialzo dello 0,28%.

Intanto Wall Street viaggia debole con il Dow Jones che segna -0,06% a 24.822 punti; lo S&P 500 che segna anch'esso -0,06% a 2.685 e il Nasdaq in flessione dello 0,16% a 6.938.