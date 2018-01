Avvio contrastato per le borse europee, Milano bene con banche

Avvio di seduta contrastato per le borse europee. Nel primo scorcio di giornata Londra segna un progresso dello 0,17% e Parigi dello 0,05%, mentre Francoforte è in flessione dello 0,10%. Milano, dopo un avvio in lieve ribasso, inverte la rotta e segna un progresso dello 0,27% a 23.068 punti. Ieri a Wall Street il Dow Jones ha chiuso in rialzo dello 0,41% a 25.385 punti, mentre oggi a Tokyo il Nikkei 225 ha archiviato la seduta in flessione dello 0,26% a 23.788. In buon rialzo il petrolio, con il barile di Wti a 63,5 dollari e il Brent a 69,2. Stabile il cambio euro/dollaro, a 1,195.

Sul listino principale di Piazza Affari Fca prende il fiato dopo la corsa delle ultime sedute e segna una flessione dello 0,60% a 18,37 euro. In calo anche Stm (-1,22%), Pirelli (-0,94%) e, fra le utility Enel, Snam, A2A e Terna.

Tonico il comparto bancario. Bper sale del 2,55, Bpm del 2,13 e Intesa Sp del 2%. Bene anche Ubi Banca ((+1,86%) e Unicredit (+1,33%). In territorio positivo scambiano Leonardo, Unipolsai, Cnh Industrial, Tenaris e Generali.