Alp.I debutta in Borsa

Primo giorno di negoziazioni su Aim Italia per Alp.I, la spac (special puporse acquisition company) promossa da Mediobanca. L'attività di investimento della società sarà principalmente rivolta a società e aziende italiane o società con stabile organizzazione in Italia, che necessitano di risorse finanziarie per il proprio percorso di crescita e sviluppo e con equity value indicativamente compreso tra circa 100 e 400 milioni di euro.

In fase di collocamento la società ha raccolto 100 milioni. Il flottante al momento dell’ammissione è del 100%. Alp.I è stata assistita da Mediobanca banca di credito finanziario in qualità di global coordinator e joint bookrunner e da Equita sim, come Nomad, joint bookrunner e specialist. Da domani Alp.I sarà inserita anche nel paniere dell’indice Ftse Aim Italia.

"Le spac si stanno sempre più consolidando come strumenti efficaci per accompagnare le società che vogliono accelerare il loro processo di crescita e arrivare in quotazione. La quotazione di Alp.I mostra come il mercato apprezzi sempre più questo strumento che permette alle società industriali di avvicinarsi al mercato dei capitali", il commento di Raffaele Jerusalmi, amministratore delegato di Borsa Italiana, in occasione dell’inizio delle negoziazioni.