Borse europee positive in avvio, Milano +0,2%

Partenza con il segno positivo per le piazza finanziarie europee in scia a Wall Street che ieri ha terminato la seduta positiva (Dow Jones +0,16% a 24.640; S&P 500 +0,26% a 2.662; Nasdaq +0,45% a 7013), mentre oggi la Borsa di Tokyo ha chiuso con il Nikkei 225 in flessione dello 0,43% a 21.154 punti. Sotto le stime la rilevazione del Pil nel Sol Levante: nel quarto trimestre del 2017 è cresciuto dello 0,1% (+0,6% nel trimestre precedente) contro una attesa di +0,2%. A livello annualizzato è stata registrata una crescita dello 0,7% (+1% nelllo stesso periodo dell'anno prima), rispetto a una stima del +1,1%.

La giornata sarà densa di spunti macroeconomici, a partire dalla Germania che ha presentato i dati su Pil e inflazione. Tutti sono stati in linea con le stime: a gennaio l'inflazione su base mensile cala dello 0,7% sul mese precedente e aumenta dell'1,6% rispetto a gennaio 2016; nel 2017 il Pil tedesco è cresciuto del 2,2%; nel quarto trimestre il Pil è aumentato dello 0,6% rispetto al trimestre precedente e del +2,9% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Si attendono ora i numeri relativi al Pil italiano e della zona euro, mentre nel pomeriggio dagli Usa, arriveranno indicazioni market mover su inflazione e vendite al dettaglio riferite al mese di gennaio e scorte settimanali di greggio.

Nel Vecchio Continente, a 25 minuti dall'avvio delle negoziazioni, Francoforte avanza dello 0,7%, Londra segna +0,6%, Parigi +0,51%. A Milano il Ftse Mib segna un rialzo dello 0,2% a 22.085 e l'All Share dello 0,23% a 22.086, limando il guadagno iniziale. Tra le blue chips ben intonate le Snam (+1,68%), le Leonardo (+1,64%) e le Recordati (+1,32%). Vendite invece su Telecom che lascia sul terreno l'1,29%, Banca Generali -0,89% e Pirelli -0,37%. Positiva Moncler (+0,79%) che questa mattina ha presentato il nuovo corso del brand, che segna una forte innovazione rispetto alla ideazione, presentazione e consegna delle collezioni. La maison del Galletto segna +0,72%.