Le imprese pagano più dividendi: +7,7% nel mondo e +3,2% in Italia

Nuovo record per i dividendi distribuiti dalle aziende di tutto il mondo ai propri azionisti. Il monte cedole pagato nel 2017 ha toccato i 1.252 miliardi di dollari, in crescita del 7,7% rispetto all'anno precedente. I dividendi sottostanti, rettificati per i tassi di cambio, le cedole straordinarie e altri fattori, hanno registrato un incremento del 6,8% e ha coinvolto tutte le regioni del mondo, secondo i dati dell'indice Janus Henderson Global Dividend. Più lenta la crescita in Italia, dove il monte dividendi distribuito nel 2017 è di 12,9 miliardi di dollari, in aumento del 3,2% sull'anno precedente, ma ancora lontano dai 17,1 miliardi di dollari pagati nel 2011.

Gli Stati Uniti sono stati il fattore trainante della crescita dei dividendi globali negli ultimi anni. Dopo un 2016 a rilento, la crescita ha accelerato lo scorso anno, con un incremento del 5,9% in termini complessivi e 6,3% in termini rettificati, per dividendi record per 438,1 miliardi di dollari. Il 2017 è stato un anno record anche per la regione Asia Pacifico, con cedole in aumento del 18,8% a quota 139,9 miliardi di dollari. L’ Europa, secondo il rapporto, è rimasta indietro rispetto alle altre regioni, con una crescita del 2,7% e 227,4 miliardi di dollari di dividendi.

Secondo il rapporto, la robusta crescita degli utili in tutto il mondo nel 2018 continuerà a far aumentare i dividendi. Per l'anno in corso è prevista una crescita del 6,1%, con un incremento in ogni regione. A fronte dell’indebolimento del dollaro, Janus Henderson prevede una crescita complessiva del 7,7%, che porterebbe i dividendi globali totali a 1.348 miliardi di dollari nel 2018.