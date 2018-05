Aperture positive per borse europee

Avvio di seduta positivo per le borse europee. Mentre Londra sale dello 0,13%, Francoforte dello 0,44% e Parigi dello 0,11%, a Milano il Ftse Mib segna un progresso dello 0,05% a 24.281 punti. Ieri sera Wall Strret ha chiuso tonica, con il Dow 30 in rialzo dello 0,75% a 24.542 punti e il Nasdaq dell'1% a 7.339. Positiva anche Tokyo, con il Nikkei 225 in progresso dello 0,39% a 22.497 punti. Ancora in progresso il prezzo del petrolio, con il barile di Wti a 71,6 dollari e il Brent a 77,7 dollari. In risalita il cambio euro/dollaro, a 1,186.

Sull'indice principale della piazza milanese soffrono le utility. A2A, maglia nera del listino, cede il 3,45%. Male anche Enel (-2,02%), Terna (-1,39%) e Italgas (-0,35%). Fra i bancari Banco Bpm cede il 2,74% e Intesa Sp lo 0,22%, mentre Unicredit sale del 2,34%, dopo la diffusione dei conti trimestrali.

Poste Italiane balza del 3,23%. Il gruppo nei primi tre mesi dell'anno ha registrato un utile netto di 485 milioni (+38%) e ricavi di 2,9 miliardi (+1,8%). Ben comprate Fca (+1,31%), Ferrari (+0,83%) e Moncler (+0,33%).