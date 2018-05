Sony compra Emi

(Afp)

Sony rafforza il portafoglio musicale acquistando una partecipazione di maggioranza in EMI Music Publishing nel tentativo di compensare le flessioni dei ricavi nelle console di gioco e nelle attività telefoniche. La conglomerata Sony acquisirà una quota del 60 per cento di EMI Music Publishing da Mubadala Investment Company per 1,9 miliardi di dollari. Dopo la transazione, Sony controllerà circa il 90% della società, mentre il restante 10% appartiene agli eredi di Michael Jackson.

"Il business della musica ha goduto di una ripresa negli ultimi due anni, guidato in gran parte dall'aumento dei servizi di streaming a pagamento in abbonamento - ha sottolineato l'amministratore delegato di Sony Kenichiro Yoshida - Credo che questa acquisizione sarà una pietra miliare particolarmente significativa per la nostra crescita a lungo termine".

La transazione è il primo grande colpo messo a segno dal nuovo amministratore delegato, che ha assunto la guida della società ad aprile. EMI Music Publishing gestisce oltre 2 milioni di brani di artisti come Queen, Kanye West e Pink. Sony, che già possedeva il 30% della casa editrice musicale londinese prima dell'affare, prevede di versare altri 400 milioni di dollari agli azionisti, portando il corrispettivo in contanti per l'affare a 2,3 milioni di dollari.