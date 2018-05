Piazza Affari tenta sprint poi torna negativa

Le Borse europee aprono la seduta odierna in territorio positivo, con Milano che dopo i guadagni segnati nella giornata di ieri, tenta di proseguire la corsa, ma finisce di nuovo in rosso.

Gli investitori continuano a tenere i fari puntati sulla situazione politica italiana, pur mostrando una certa distensione: a pochi minuti dall'avvio degli scambi, Parigi segna +0,17%, Francoforte -0,01%, Londra +0,25%, Amsterdam +0,09% e Bruxelles +0,54%. Segnali positivi arrivano anche da Wall Street e Tokyo: l'indice Dow Jones ha chiuso con un progresso dell'1,26%, il Nikkei ha messo a segno un guadagno dello 0,83%.

Piazza Affari avvia in crescita, ma l'andamento della mattinata appare piuttosto altalenante: in pochi minuti l'indice Ftse Mib apre in progresso dello 0,60%, poi ripiega verso la parità e scivola a quota -0,19%.

Sul principale listino milanese si evidenzia la corsa delle banche, con Bper che svetta a quota +1,58% seguita da Banco Bpm (+1,50%), Intesa Sanpaolo (+1,03%) e Unicredit (+0,40%). Bene anche il comparto del lusso, con Moncler a quota +1,58%, Ferragamo +0,37% e Luxottica +0,07%. Sul fronte opposto Mediobanca, maglia nera, che cede l'1,17%. In rosso anche Snam (-1,12%) e Italgas (-1,12%).

Mattinata dinamica anche per lo spread che, dopo un avvio a 266 punti base, scende a quota 246 punti con un rendimento del 2,838%. Euro in leggero recupero sul dollaro, con la moneta europea che scambia a 1,1683.