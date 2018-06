Borsa, Unicredit balza su ipotesi fusione SocGen

Le Borse europee si muovono in territorio positivo, dopo la chiusura in rialzo di Tokyo (Nikkei +1,37%) e di Wall Street (venerdì Dow Jones +0,90%, Nasdaq +1,51%). A circa 30 minuti dall'inizio delle contrattazioni, a Piazza Affari l'indice Ftse Mib guadagna lo 0,87% a 22.300 punti con lo spread tra Btp e Bund decennali in calo a 220 punti base con un rendimento del 2,59%.

Positivi anche i listini di Francoforte +0,75%, Londra +0,60%, Parigi +0,44% e Madrid +1,23% dopo il giuramento del socialista spagnolo, Pedro Sanchez.

A Piazza Affari maglia rosa per Italgas che guadagna il 3,06%, acquisti su Poste Italiane ed Enel che segnano lo stesso progresso (+1,50%), bene il comparto bancario (indice +1,24%) con Unicredit che guida i rialzi +1,52% a 14,914 euro. Secondo il Financial Times, UniCredit starebbe considerando la fusione con la francese Société Générale. Sulla parità Bper, Buzzi Unicem, Tenaris e Recordati. In flessione Azimut che lascia sul terreno lo 0,79%, prese di beneficio su Fca che cede lo 0,97%.