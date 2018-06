Borse europee positive in avvio, a Milano (+2,38%) rally banche

Piazza Affari

Piazze finanziarie europee in rialzo in avvio di settimana, con Milano spinta dalle rassicurazioni del ministro dell'Economia Giovanni Tria che in una intervista al Corriere della Sera ha chiarito circa la volontà dell'Italia di restare nell'euro e di dare vita a riforme che rispettino il bilancio. Milano guida i rialzi in Europa con il Ftse Mib che alle 9.15 segna +2,38% a 21.858 punti, mentre l'All Share segna +2,18% a 24.067. Positiva Madrid che avanza dell'1,07%, Bruxelles che segna +0,86%, Francoforte +0,6%, Amsterdam +0,51%, Londra +0,41%, Parigi +0,31%. Intanto chiusura in rialzo per la piazza finanziaria di Tokyo questa mattina con l'indice Nikkei 225 che ha guadagnato lo 0,48% a 22.8904,04 punti. Lo scorso venerdì a Wall Street l'indice Dow Jones è cresciuto dello 0,3% a 25.316,53 punti, lo S&P 500 dello 0,31% a 2.779, mentre il Nasdaq ha guadagna lo 0,14% a 7.645.

Si attendono ora alcuni dati macroeconomici: dall'Italia la produzione industriale del mese di aprile, dalla Gran Bretagna l'andamento del settore delle costruzioni, la produzione industriale e il saldo della bilancia commerciale. Asta di Btf in Francia con scadenza e 12, 6 e 3 mesi. Anche in Usa oggi asta dei Buoni del tesoro a 3 e 6 mesi e a 3 e 10 anni.

Tra le blue chips milanesi volano le banche: Unicredit +4,74%, Banco Bpm +4,41%, Intesa Sanpaolo +3,94%, Bper Banca +3,82%, Ubi Banca +3,63%, Mediobanca +2,96%. In forte rialzo anche Poste Italiane (+2,85%) e Unipol (+2,84%). Prysmian, che avviato l'integrazione con General Cable che darà vita a un gruppo da 11 mld di dollari di fatturato, avanza dell'1,7%. Spread tra Btp e Bund tedeschi in calo a 238 punti base con un rendimento del 2,8%.