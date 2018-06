Le borse europee aprono in rialzo, Milano +0,28%

Le borse europee aprono la seduta in cauto rialzo. Londra segna un progresso dello 0,42%, Parigi dello 0,25% e Milano dello 0,28% a 22.183 punti. Francoforte scambia poco sotto la parità a 0,04%. Lo spread Btp-Bund decennali è stabile a 216 punti. Ieri sera Wall Street ha chiuso mista, con il Dow 30 in calo dello 0,17% a 24.657 punti e il Nasdaq in progresso dello 0,72% a 7.781. Positiva anche la piazza di Tokyo, in rialzo dello 0,61% a 22.693.

Sull'indice principale della piazza milanese Moncler si aggiudica la maglia rosa con un rialzo dell'1,63%. Fra i petroliferi bene Tenaris (+1,47%), Saipem (+0,96%) ed Eni (+0,30%). Rialzi sopra il punto percentuale anche per Atlantia e Cnh Industrial.

Male Brembo, in calo dell'1,33%, e Fca, in flessione dello 0,96%. Vendite sui titoli del comparto bancario: Unicredit arretra dell'1,18%, Bper cede lo 0,65% e Ubi Banca lo 0,64%, mentre Intesa Sanpaolo viaggia sulla parità.