Borse europee in rialzo in avvio, attesa per Dragh

Palazzo Mezzanotte

In rialzo per le piazze finanziarie europee in avvio di ottava. Le Borse del Vecchio Continente beneficiano dei positivi dati sul lavoro americano e mostrano di non risentire al momento delle dimissioni rassegnate dal ministro britannico con delega alla Brexit, David Davis, in dissenso con la linea Soft di Theresa May. Pochi dati macroeconomici saranno rilasciati nell'arco della giornata. Al momento, dalla Germania arriva l'indicazione relativa alla bilancia commerciale che mostra a maggio un surplus (atteso) di 20,3 miliardi di euro, in miglioramento dai 19 del mese precedente. In giornata anche le aste dei titoli di Stato francesi a 12, 6 e 3 mesi e le aste dei Buoni del Tesoro americani a 3 e 6 mesi. Attesa per l'intervento di oggi al Parlamento europeo del governatore della Bce Mario Draghi.

In questo scenario, a 20 minuti dall'avvio delle negoziazioni, Amsterdam avanza dello 0,58%, Bruxelles segna +0,34%, Parigi +0,5%, Francoforte +0,3%, Londra +0,29%, Madrid +0,31%. A Milano, il Ftse Mib segna un progresso dello 0,44% a 22.019 punti, mentre l'All Share avanza dello 0,4% a 24.238. Lo spread tra i Btp e Bund decennali parte piatto a 241 punti base con un rendimento del 2,7%.

Tra le blue chips milanesi, vola Saipem, che segna un rialzo del 2,69%, seguito da Stmicroelectronics (+2,03%) e Mediaset (+1,51%). Positivo il comparto bancario, ad eccezione di Bper Banca che cede lo 0,61%. Attesa per il dossier relativo alle offerte per npl e piattaforma della gestione dei crediti di Banco Bpm. Secondo indiscrezioni, dovrebbero essere sei i soggetti in corsa per aggiudicarseli. Il nodo verrà sciolto in settimana. Nel frattempo le azioni dell'istituto vengono scambiate con un rialzo dello 0,52%. Negative le Salvatore Ferragamo che lasciano sul terreno lo 0,74%.