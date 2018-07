Borsa, Milano in calo con spread in salita

AFP PHOTO Behrouz MEHRI

Mattinata difficile per la Borsa di Milano, che prosegue l'andamento negativo delle ultime due sedute. Le tensioni politiche in seno al Governo italiano sul caso nomine concorrono ai ribassi del Ftse Mib, l'indice peggiore in un clima di incertezza generalizzato per tutte le piazze europee.

Il Ftse Mib, a pochi minuti dall'avvio degli scambi accelera al ribasso e segna -1% a 21.607 punti. Torna a pesare sull'azionario italiano la risalita dello spread: il differenziale è in crescita di dieci punti in avvio rispetto alla chiusura di ieri e si muove intorno ai 226 punti.

Sul paniere della Borsa di Milano, prese di beneficio su Buzzi Unicem (-2,8%), Unipol (-2,2%), Fca (-2,2%) e A2a (-2,05%). Sono in drastico ribasso, di nuovo, le banche: Bper cede l'1,7%, Ubi l'1,6%.

Le altre Borse europee sono miste dopo la chiusura in calo, ieri, del Dow Jones (-0,5%) e del Nasdaq (-0,37%), indeboliti dalle prese di beneficio, ma anche dalla raffica di critiche del presidente Donald Trump: prima all'Unione europea, colpevole di aver multato un'azienda americana, Google, e poi alla stessa Fed. Trump ha fatto sapere in un'intervista di "non essere contento" del rialzo dei tassi condotto dalla banca centrale.

Tra le piazze europee, Madrid cede lo 0,38%, Parigi lo 0,16%. Londra è positiva (+0,2%), Francoforte sulla parità (-0,03%). L'Euro resta in calo sul mercato dei cambi e si muove intorno a 1,16 dollari.

Sui mercati del Pacifico, dopo una prima fase degli scambi in territorio negativo, le Borse asiatiche hanno chiuso per lo più positive, spinte dal rimbalzo dello yuan dopo diverse sedute in calo sul mercato dei cambi e dal conseguente cambio di marcia delle piazze cinesi. Lo Shanghai Composite Index ha archiviato le contrattazioni in rialzo del 2,05% a 2.829 punti. La Borsa di Hong Kong ha registrato un rialzo dello 0,7% e la Borsa di Bombay dello 0,4%. Negativa la Borsa di Tokyo (-0,3%).