Borse europee negative

Le Borse europee si muovono in territorio negativo in una giornata priva di grandi indicazioni macroeconomiche. A circa trenta minuti dall'inizio delle contrattazioni, l'indice Ftse Mib cede lo 0,78% a 21.624; lo spread tra Btp e Bund si attesta a 223 punti base con un rendimento del decennale del 2,61%. A Milano occhi puntati sulla galassia Agnelli nel primo giorno del dopo Marchionne. In flessione anche le piazze finanziarie di Parigi -0,42%, Londra -0,58% e Francoforte -0,23%.

A Piazza Affari male il comparto auto (indice -5,07%), debole il settore bancario, in lieve rialzo i titoli del petrolio. Maglia nera per Ferrari -3,80%, seguito da Fca -2,85%, Cnh Industrial -2,86% ed Exor -2,65%. Il cambio improvviso ai vertici, dovuto alle condizioni di salute di Marchionne, sembra non piacere ai mercati. In rosso anche Enel, Stm e Bper.

Sull'All Share in affanno Banca Carige -4,65% dopo che la Bce ha respinto al mittente il piano di conservazione del capitale presentato dall'istituto lo scorso 22 giugno. Sul listino principale, invece, in rialzo Unicredit +0,80%, Atlantia +0,71% e Prysmian +0,69%.