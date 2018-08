Vola lo spread

(Foto Afp)

Avvio incerto e contrastato per le principali borse europee. Londra segna un progresso dello 0,33% e Francoforte dello 0,19%, mentre Parigi è piatta e Milano cede lo 0,27% a 21.359 punti. Lo spread Btp-Bund intanto viaggia a 257 punti, dopo aver toccato quota 270. Ieri sera a Wall Street il Dow Jones Industrial ha segnato un calo frazionale dello 0,03% a 25.326 punti, mentre il Nasdaq è balzato dell'1,24% a 7.802. Chiusura in lieve rialzo a Tokyo per il Nikkei 225, in progresso dello 0,06% a 22.525.

Sull'indice principale della piazza milanese continua a soffrire Poste Italiane, con un calo del 2,39%. Fra i bancari male anche Bper (-2,38%), Banco Bpm (-1,68%) e Ubi Banca (-1,74%). Sempre nel settore Unicredit arretra dello 0,62%, mentre Intesa Sanpaolo limita i danni con un calo dello 0,10%. Mediobanca sale dell'1,24% sulle indiscrezioni di stampa secondo cui il fondo Elliott starebbe posizionandosi nel capitale della banca d'affari.

Ben intonate Fca, in progresso dell'1,41%, Cnh Industrial (+1,19%) ed Exor (+0,98%). Acquisti anche sugli assicurativi, con Cattolica (+2,30%) dopo la presentazione dei conti semestrali, Generali (+0,51%) e Unipol (+0,38%).