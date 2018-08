"Chi ha titoli Atlantia mantenga il sangue freddo"

(Fotogramma)

Atlantia affonda e trascina giù Piazza Affari, dopo le polemiche seguite al crollo del ponte Morandi di Genova e l'annuncio dell'avvio della procedura di revoca della concessione. Il nuovo calo del 22,26%, che ha portato il titolo a chiudere a 18,30 euro, "è stato un colpo mica da poco". "Chi ha i titoli ha paura, ma consiglio per ora di stare fermi, di mantenere il sangue freddo. Di non vendere, la botta ormai l'hai presa e magari poi risale, né comprare perché ci sono troppi elementi di incertezza con tempi, immaginiamo, lunghi" dice all'Adnkronos l'analista Massimo Intropido, fondatore e responsabile di Ricerca e Finanza, struttura attiva nella formazione e nella consulenza finanziaria. "Nel caso in cui ci fosse un indennizzo - aggiunge - la società avrebbe parecchi soldi dallo Stato in cassa" per muoversi "in un altro Paese".

Intanto l'agenzia S&P annuncia di avere messo sotto osservazione negativa il rating BBB+ di Atlantia e delle controllate Adr e Aspi. La decisione, che prelude a un possibile taglio del giudizio, è dovuto, spiega S&P, alla "difficoltà di quantificare le conseguenze operative e finanziarie".

"C'è anche un altro problema - fa notare Intropido - ed è il motivo per cui anche Astm e Sias, le concessionarie autostradali del gruppo Gavio, stanno perdendo quota. C'è paura di una stretta di controlli su tutti i ponti e viadotti". "Un giro di vite sulla sicurezza sarebbe un bene, andiamo tutti in automobile, ma - conclude l'analista - non si può pensare che non ci sarebbe una ripercussione sulla Borsa".