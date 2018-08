Le borse europee aprono poco mosse, Milano +0,13%

Avvio di seduta attorno alla parità per le borse europee. Londra segna una flessione dello 0,25%, mentre Francoforte sale dello 0,14% e Parigi dello 0,09%. A Milano il Ftse Mib segna un progresso dello 0,13% a 20.807 punti, mentre lo spread Btp-Bund decennali è stabile a 262 punti. Ieri sera Wall Street ha chiuso positiva, con il Dow Jones Industrial in rialzo dello 0,25% a 25.822 punti e il Nasdaq dello 0,49% a 7.859. Positiva anche la chiusura della piazza di Tokyo, con il Nikkei 225 in progresso dello 0,64% a 22.362 punti.

Sull'indice principale della piazza milanese Atlantia è maglia rosa, con un progresso dell'1,46%, dopo lo scivolone della scorsa settimana e mentre si moltiplicano le ipotesi per la controllata Autostrade per l'Italia dopo la tragedia di Genova. I titoli del comparto bancario scambiano in territorio positivo, con Ubi Banca (+0,91%), Bper (+0,90%) e Banco Bpm (+0,63%).

Pesanti i titoli del settore petrolifero: Tenaris cede l'1,50% e Saipem, dopo il balzo di ieri, arretra dell'1%. Eni lascia sul terreno lo 0,31%. In calo anche Stm, Enel, Cnh Industrial e Buzzi Unicem.