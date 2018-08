Borse, Milano in rosso con spread a 283 punti

La Borsa di Milano gira subito in territorio negativo dopo i primi scambi, mentre lo spread tra Btp e Bund tedeschi sale dai 279 punti della chiusura di ieri a 283 punti, con il rendimento del decennale al 3,2%.

Il Ftse Mib cede lo 0,3% a 20.759 punti ed è l'unica piazza europea in rosso. Vendite sul comparto bancario, assicurativo e su A2a, la peggiore del listino con una perdita del 2,09%.

Tra i titoli più venduti, Ubi banca (-1,7%), Unipol (-0,6%) e Banco Bpm (-0,6%). Mani forti, ancora, su Fca (+1,09%), Cnh (+1,18%) e Exor (+0,6%). L'Euro è in leggero rialzo a 1,17 dollari. Atlantia cede lo 0,8% dopo la decisione del Governo sulla ricostruzione del Ponte Morandi, che sarà affidata a Fincantieri (+2,49%).

Le Borse europee proseguono il trend positivo della chiusura di ieri, influenzato dall'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Messico sul piano commerciale: Londra guadagna lo 0,6%, Francoforte lo 0,34%. La Borsa di Wall Street ha chiuso gli scambi in forte rialzo, con il Dow in progresso dell'1% e il Nasdaq dello 0,9%. La seduta asiatica ne ha risentito, con indici per lo più in territorio positivo: Tokyo +0,1%, Sydney +0,57%.