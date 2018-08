Borsa, Milano apre in rosso. Positive Londra, Francoforte e Parigi

(Fotogramma)

Apertura positiva tranne Milano per le principali piazze europee, in scia a Tokyo con l'indice Nikkei che arriva a 22.848 punti (+0,15%) mettendo a segno il settimo rialzo consecutivo e New York trainata dall'intesa Messico-Usa che ha permesso al Dj di archiviare la seduta a 26.064 punti (+0,06%) e al Nasdaq a 8.030 (+0,15%) punti. Il Dax dopo una ventina di minuti di contrattazioni guadagna lo 0,15%, il Cac40 lo 0,14%, Londra lo 0,10%. Milano perde lo 0,35%.