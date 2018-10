Borse giù, Milano -0,15%

Avvio in calo per le piazze finanziarie europee, dopo che anche Wall Street ieri ha terminato negativa le contrattazioni: il Dow Jones ha ceduto lo 0,75% a 26.627 punti, lo S&P 500 ha segnato -0,82% a 2.901, mentre il Nasdaq ha perso l'1,81% a 7.879 punti. Nel Vecchio Continente, Amsterdam cede lo 0,2%, Bruxelles -0,23%, Parigi -0,09%, Francoforte -0,11%, Londra -0,16%. A Milano il Ftse Mib cede lo 0,18% a 20.575, mentre l'All Share lascia sul terreno lo 0,14% a 22.752. Anche il Nikkei 225, l'indice di riferimento della piazza finanziaria nipponica, ha terminato gli scambi con una flessione dello 0,8% a 23.783 punti. Sul fronte obbligazionario lo spread apre a 279 punti base con un rendimento del 3,35%, sostanzialmente sullo stesso livello della chiusura, dopo che nel pre market aveva fatto registrare un incremento a 283 bp.

Alcuni dati macroeconomici in arrivo oggi offriranno indicazioni ai mercati: dalla Germania gli ordinativi delle fabbriche di agosto fanno registrare un incremento del 2% oltre le attese (-0,9% a luglio; consensus +0,7%), mentre l'indice dei prezzi alla produzione cresce dello 0,3% in agosto, meglio delle aspettative (+0,2% luglio; consensus +0,2%). In arrivo l'indice Halifax del prezzi delle case inglesi, le vendite al dettaglio di agosto in Italia. nel pomeriggio dagli Stati Uniti indicazioni particolarmente market mover, come il tasso di disoccupazione di settembre, la retribuzione oraria media, le importazioni, le buste paga del settore non agricolo, il saldo della bilancia commerciale.

Tra le blue chips milanesi, vendite su Stmicroelectronics che cede il 2,22%, Saipem (-2,28%) e Leonardo (-1,91%). positiva Moncler che guadagna l'1,36%. Acquisti anche su Eni (+1,13%), e Luxottica (+0,31%). In calo il comparto bancario che risente del rendimento del Btp decennale (che si attesta al 3,35%). Intesa Sanpaolo perde l'1,96%, Banco Bpm -2,11%, Ubi Banca -2,04%, Bper -1,5%, Unicredit -1,11%.