Creval cede crediti non performing secured

Credito Valtellinese ha perfezionato la cessione a Credito Fondiario del portafoglio costituito da crediti non performing secured, il cosiddetto 'Project Gimli 2', per un valore lordo di libro di circa 220 milioni di euro.

Il perfezionamento della cessione del portafoglio di crediti non performing, con la riduzione di Rwa del portafoglio ceduto, consentirà a Creval di registrare un i mpatto positivo sul Cet1 ratio fully loaded di circa 7 punti base calcolato sui dati contabili al 30 giugno scorso. Con il perfezionamento della cessione del portafoglio Gimli 2 il piano di de-risking previsto per il 2018, che ha visto la cessione di crediti deteriorati per un valore lordo di libro di oltre 2 miliardi di euro, risulta completato in linea con le tempistiche e gli obiettivi del piano industriale 2018-2020.

A partire dal 2015, le cessioni cumulate operate da Creval ammontano a circa 4 miliardi di euro di valore lordo e hanno determinato una riduzione dell’ammontare lordo di crediti deteriorati di circa il 65% nonché un calo della loro incidenza sul totale dei crediti dal 26,2% all’11,2% di fine giugno 2018.