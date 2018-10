Brivido spread

(Fotogramma)

Lo spread sale rapidamente e Piazza Affari gira in negativo, dopo una mattinata in territorio positivo. Il differenziale tra Btp e Bund tedeschi sale a 312 punti, con un rendimento in aumento al 3,68%. Il Ftse Mib cede lo 0,17% a 19.816 punti, i suoi minimi dall'inizio della seduta. I titoli bancari non resistono e scivolano sotto la parità: Intesa Sp cede lo 0,62%, Unicredit lo 0,97%. Vendite su Mediobanca (-2,1%), Generali (-0,2%), Ferrari (-1,4%) e Atlantia (-1,36%).