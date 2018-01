Il Napoli si riprende la vetta

(Afp)

Il Napoli risponde alla Juventus, vittoriosa ieri sera sul Chievo, sconfiggendo per 3-1 il Bologna tra le mura amiche del San Paolo e tornando in vetta alla Serie A. Dopo 22 giornate gli azzurri guidano con 57 punti, uno in più dei bianconeri. Contro i rossoblù gli azzurri passano in svantaggio in avvio per un gol di Palacio ma aggiustano le cose già nel primo tempo grazie all'autorete di Mbaye e al rigore di Mertens. Nella ripresa a segno ancora il belga.

La partita si accende già dai primi secondi. Ne passano ventotto e gli ospiti sono in vantaggio. Dzemaili parte in contropiede, serve a rimorchio Di Francesco, cross per Palacio che sbuca tra i centrali azzurri e di testa batte Reina. Dopo 4 minuti i padroni di casa mettono le cose a posto grazie a un autogol. Cross dalla sinistra di Mario Rui, Palacio devia la sfera che supera Mirante e si stampa sulla traversa. Mbaye, nel tentativo di rinviare il pallone, lo spedisce nella propria porta.

Sullo slancio i partenopei vanno vicini al vantaggio due volte prima con Insigne che manda di un soffio fuori dopo un'azione personale e poi con Callejon che, servito da Mertens, conclude fuori di sinistro. Poco prima della mezz'ora Reina si fa applaudire per un grande intervento su Palacio lanciato in contropiede. Al 37' la squadra di Sarri completa la rimonta su calcio di rigore concesso per un fallo di Masina su Callejon. Dagli 11 metri Mertens batte Mirante con un destro angolato.

Al 14' della ripresa Mertens cala il tris firmando la sua doppietta personale con una grande giocata. Il belga controlla palla al limite dell'area e appena dentro supera Mirante con un gran tiro in diagonale. Il capolavoro del belga spegne le velleità degli uomini di Donadoni che alzano bandiera bianca di fronte alla superiorità degli avversari. Il Napoli può gestire comodamente il match sfiorando il poker con Allan. Da segnalare anche l'ennesima sostituzione per capitan Hamsik che lascia il campo a Zielinski.

I RISULTATI DELLA 22ESIMA GIORNATA - I risultati della 22esima giornata di Serie A: Crotone-Cagliari 1-1; Fiorentina-Verona 1-4; Genoa-Udinese 0-1; Napoli-Bologna 3-1; Torino-Benevento 3-0; Spal-Inter 1-1 (giocata alle 12.30); Sassuolo-Atalanta 0-3 (giocata ieri); Chievo-Juventus 0-2 (giocata ieri); Milan-Lazio (ore 18); Roma-Sampdoria (ore 20.45).

LA CLASSIFICA - La classifica di Serie A dopo la 22esima giornata: Napoli 57 punti; Juventus 56; Lazio 46; Inter 44; Roma 41; Sampdoria 34; Atalanta 33; Torino e Udinese 32; Milan 31; Fiorentina 28; Bologna 27; Chievo e Sassuolo 22; Genoa e Cagliari 21; Crotone 20; Spal 17; Verona 16; Benevento 7.