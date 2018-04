GP Bahrain, vince Vettel

Sebastian Vettel (AFP PHOTO)

Sebastian Vettel vince il GP del Bahrain. Secondo e terzo posto per le Mercedes con, rispettivamente, Bottas e Hamilton. Dopo due gare, Vettel comanda la classifica piloti a punteggio pieno con 50 punti. A 33 segue Hamilton e a 22 Bottas. Quarto Alonso (McLaren) a 16.

Una vittoria dolce-amara per il tedesco e per la scuderia, scrive la Ferrari su Twitter: "Grande performance ma siamo tutti in attesa di conoscere le condizioni del nostro meccanico" travolto da Raikkonen durante un pit stop.

"Tutti i nostri pensieri sono per il nostro meccanico - ha detto Vettel intervistato dopo la gara - speriamo che stia bene".