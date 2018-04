Barrichello: "Sono vivo per miracolo"

(Fotogramma)

"Sono vivo per miracolo, ho avuto un tumore benigno al collo". E' il racconto choc dell'ex pilota di Formula Uno, Rubens Barrichello, che ai microfoni della tv brasiliana 'Globo tv' ha reso pubblica la malattia che si è lasciato alle spalle da poco tempo ma di cui porta i segni, una cicatrice sul collo.

"Ero a casa a fare una doccia (era fine gennaio, ndr) e improvvisamente ho sentito un dolore alla testa. Da 0 a 10 è stato un mal di testa pari a 9, un dolore che mi spaccava la testa. Mi sono ritrovato sul pavimento, non volevo svegliare nessuno, mi sono trascinato a letto ma il dolore era lancinante e non mi passava così ho deciso di avvertire mia moglie e di andare all'ospedale", racconta l'ex pilota della Ferrari alla trasmissione 'Conversa com Bial'.

"Un nostro amico medico ha visto che non stavo bene e ha subito intuito la gravità della situazione. Sono fortunato, sono stato subito operato. Quando ho lasciato l'ospedale mi hanno spiegato che solo il 14% dei pazienti ne esce recuperato al 100%".