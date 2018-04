Addio alla Serie A, Benevento retrocesso

(Fotogramma)

Nonostante il successo per 1-0 contro il Milan a San Siro, prima vittoria stagionale in trasferta, il Benevento deve dire addio alla Serie A. A condannare matematicamente la formazione campana alla retrocessione la vittoria del Crotone a Udine per 2-1 che porta il Benevento a -14 dal quartultimo posto quando mancano 4 giornate al termine della stagione. Il Benevento è fanalino di coda nella massima serie con 17 punti, a 25 il Verona, 29 punti per la Spal, 31 per Chievo e Crotone.