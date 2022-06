1000 Miglia, ospiti speciali ed entusiasmo alla punzonatura delle auto

Rinnovato l'impegno per la ricerca: un equipaggio che avrà il compito di promuovere la raccolta fondi a sostegno della Ricerca svolta all’interno di IEO Women’s Cancer Center

La giornata che precede la partenza della quarantesima rievocazione storica della 1000 Miglia inizia questa mattina con il tradizionale rito della punzonatura. A partire dalle 10, nel centro del Villaggio di Piazza della Vittoria, le auto hanno iniziato a sfilare per l’applicazione del «punzone», il sigillo che chiude le verifiche tecniche e certifica l’idoneità alla partenza. È atteso il coinvolgimento del pubblico che è mancato nelle ultime due edizioni a conferma della voglia di tornare alla normalità. Tra gli ospiti della punzonatura sicuramente spicca Prezzemolo, la mitica mascotte di Gardaland che ha animato il passaggio delle auto accompagnato dalle note della Dixie Band. Domani replicherà dalla pedana di viale Venezia, dove saluterà la partenza della prima vettura e l’inizio della «corsa più bella del mondo».

Come già accaduto nella scorsa edizione, anche la 1000 Miglia 2022 sarà accompagnata dalle auto ad alimentazione alternativa della 1000 Miglia Green, dai pregiati modelli del Ferrari Tribute e dalla 1000 Miglia Experience, il format dedicato alle moderne supercar. La 1000 Miglia sarà inoltre l’occasione per rinnovare l’impegno con la Ricerca. Al fianco delle auto storiche viaggerà la speciale Pink Car di Fondazione IEO-MONZINO. Un equipaggio che avrà il compito di promuovere la raccolta fondi a sostegno della Ricerca svolta all’interno di IEO Women’s Cancer Center, il primo centro in Italia dedicato al mondo dei tumori femminili.

Nel corso della gara vi sarà inoltre la partecipazione al volante, per la prima volta nella storia, dei due Sindaci di Brescia e Bergamo, Emilio Del Bono e Giorgio Gori, che percorreranno un tratto di strada a bordo di una Mercedes-Benz SL AMG GLE 53 al fine di promuovere l’iniziativa Brescia-Bergamo Capitale della Cultura 2023. Domani mattina, alle ore 11, a chiusura della punzonatura, la Lounge MM del Villaggio di Piazza della Vittoria vivrà un momento dedicato alla stampa. Saranno presenti Sonny Colbrelli, ciclista bresciano vincitore della Parigi-Roubaix 2021, l’attore Giorgio Pasotti e l’ex pilota Formula 1 Jacky Ickx.