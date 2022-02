13 febbraio, World Radio Day. Tema dell’edizione 2022: "Yes to radio, yes to trust"

Proclamato nel 2011 dagli stati membri dell'UNESCO e adottato nel 2012 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite come giornata internazionale, il 13 febbraio è ormai diventato il World Radio Day (WRD).

La radio è un media potente, in grado di rappresentare il genere umano in tutta la sua diversità e di costituire una piattaforma fondamentale per il futuro della democrazia. Secondo diversi report internazionali, la radio resta in assoluto il mezzo più affidabile e seguito a livello globale. Questa capacità unica di raggiungere un pubblico così ampio significa che la radio è in grado di plasmare l'esperienza della diversità nella società e di fungere da arena in cui tutte le voci possono avere spazio, essere rappresentate ed ascoltate. Le stazioni radiofoniche hanno il dovere di servire comunità diverse, offrendo un'ampia gamma di programmi, punti di vista e contenuti, e di riflettere la diversità di tutti gli ascoltatori.

Il tema "Radio and Trust" dell'edizione 2022 del World Radio Day è suddiviso in tre sottotemi principali:

Fiducia nel giornalismo radiofonico: per incentivare la produzione di contenuti indipendenti e di alta qualità nell'attuale, frenetica era digitale, e l’utilizzo di informazioni verificabili, condivise nell'interesse pubblico

Fiducia e accessibilità: per soddisfare i bisogni informativi di tutti gli ascoltatori ed essere catalizzatore per l'integrazione e la partecipazione sociale e delle persone con disabilità.

Fiducia e sostenibilità delle stazioni radio: per garantire la competitività nel mercato dei media, trasformando il coinvolgimento del pubblico in sostenibilità finanziaria.

L’hashtag ufficiale dell’iniziativa è #WorldRadioDay. Sul sito ufficiale www.worldradioday.org sono disponibili informazioni e materiale “copyright free” sull’iniziativa.