Pitti Uomo, in passerella abiti 100% rigenerati

‘Rifò’, brand pratese della moda ecosostenibile, rappresenta una delle novità della kermesse fiorentina dove per la prima volta viene presentata una linea di abiti e giubbotti in lana totalmente rigenerata dai vecchi abiti. Tutti i capi Rifò sono infatti prodotti con il metodo artigianale a “calata”, una speciale tipologia di produzione che garantisce risultati di pregio e minimo scarto di materiale, poiché permette di cucire i capi senza alcun genere di taglio. La collezione autunno-inverno 2019/2020 di Rifò, realizzata integralmente nel distretto tessile di Prato, sarà in esposizione a Firenze, alla Fortezza da Basso, durante tutta la durata di Pitti Uomo 95, da oggi a venerdì 11 gennaio