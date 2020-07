Caos sul Jova Beach party

Il Jova Beach party, il mega concerto in spiaggia del cantante nuovamente nel caos: "I lavori di preparazione all'evento del 16 luglio stanno distruggendo il litorale". E' la denuncia del Comitato No Party alla Palude. "Siamo testimoni sul Lungomare Navigatori Etruschi nella frazione di Campo di Mare del Comune di Cerveteri dei lavori di preparazione del concerto di Jovanotti del 16 luglio, evento che assume giorno dopo giorno i contorni di un disastro ambientale", spiega il Comitato. "Malgrado lo spostamento dall'area critica della spiaggia di Torre Flavia- sottolineano dal Comitato, ruspe e camion sono in attività continua dalla mattina al tardo pomeriggio, a pochissimi metri dal Monumento Naturale Palude di Torre Flavia. Hanno già sbancato le dune della fascia di litorale della località balneare per fare spazio al “villaggio” del Jova Beach Party". "Al posto delle dune - osserva con preoccupazione il Comitato - sorgerà il backstage del Jova Beach Party, con annesso campo di atterraggio per un’eliambulanza. Un vero scempio si prefigura e ancora una volta ci rivolgiamo ai responsabili di questa organizzazione perché, se quanto fatto non può essere recuperato, almeno si cerchi di non distruggere oltre".