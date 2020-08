Pretty Solero si denuda sul palco di Rock in Roma

Pretty Solero si denuda sul palco del Rock in Roma. Il rapper romano, apparso a molti spettatori in stato di alterazione, è salito sul palco di Capannelle e si è tirato giù i pantaloni iniziando a toccarsi le parti basse, prima di essere rapidamente portato via dalle persone dell’organizzazione. A Solero, classe 1993, all'anagrafe Michale Sean Loria, proprio nei giorni scorsi è stata notificata una sospensione della patente per due mesi, dopo che nel febbraio scorso era stato fermato per un controllo e trovato in possesso di sostanze stupefacenti. Intanto sui social si moltiplicano i video postati dagli spettatori del concerto che hanno immortalato il breve momento in cui il rapper è rimasto con i pantaloni calati sul palco prima di essere portato via di peso.