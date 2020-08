Fase 3, Gualtieri: "Italia ha straordinaria opportunità per realizzare cambiamento"

(Fotogramma)

''Non c'è dubbio che siamo di fronte, da un lato, a una crisi senza precedenti e, dall'altro, a una straordinaria opportunità di realizzare il cambiamento del paese e affrontare quei nodi profondi, che per troppo tempo hanno ostacolato la crescita, lo sviluppo e la coesione'' dell'Italia. Lo afferma il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, intervenendo al meeting di Rimini.

''Siamo usciti dalla fase dura, e adesso siamo in una fase di transizione'' a cui seguirà una fase ''di grande opportunità di costruire un cambiamento profondo, solido e strutturale del paese''. ''L'Italia si presenta a questo snodo così delicato nelle condizioni per sorprendere positivamente per i risultati che si possono conseguire sul piano economico'', continua Gualtieri.

Per quanto riguarda la riforma fiscale, "è decisiva e ci sarà'' ma ''si deve autofinanziare attraverso una 'debonusizzazione' del nostro sistema fiscale e un rafforzamento del contrasto all'evasione", sottolinea infine ministro dell'Economia.