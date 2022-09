4 motivi per usare le agende personalizzate come regali aziendali

“In collaborazione con AGM”

Oggi esistono molte possibilità per rafforzare l'immagine di un brand, online e offline, e una di queste rimane senza dubbio prevedere gli omaggi aziendali in occasione di festività, fiere, congressi, ricorrenze ed eventi.

Omaggi che devono essere utili nella vita quotidiana e non semplici gadget da dimenticare in un cassetto.

La gamma di oggetti e accessori tra cui scegliere è vasta ma, per andare sul sicuro, è possibile optare per le intramontabili agende personalizzate, sempre in voga e adatte a qualsiasi settore e cliente, con inoltre il vantaggio di diffondere il logo e le informazioni aziendali in maniera semplice e veloce.

Si tratta di un gadget che si fa apprezzare grazie alla sua utilità pratica lungo tutto il corso dell'anno: un'agenda potrà, infatti, essere usata per annotare numeri di telefono, appunti, gestire gli appuntamenti di lavoro e così via.

Non finirà relegata in un angolo come potrebbe accadere per altri tipi di gadget "fini a se stessi" ma sarà un regalo gradito che farà da "ambasciatore" per il brand.

Vediamo, allora, quali sono 4 motivi per regalare proprio le agende personalizzate per le feste natalizie e altri eventi aziendali durante l'anno.

Agende sono facili da personalizzare

Le agende, che hanno saputo resistere al cambiamento di mode e abitudini rimanendo un elemento imprescindibile nella vita di tutti i giorni, sono facili e comode da personalizzare con logo, slogan, recapiti e ulteriori informazioni aziendali.

A questo proposito, esistono portali specializzati che consentono di scegliere tra varie modalità di stampa e ottenere, con pochi click, l'agenda personalizzata più adatta.

E' il caso, ad esempio, di AGM by Arte Grafiche Macaluso, che si distingue per la stampa di alta qualità, un servizio comodo e veloce, e un'ampia proposta di articoli promozionali per andare incontro a tutte le esigenze.

Si possono portare sempre con sé

Le agende, grazie alle loro dimensioni compatte, sono uno strumento che le persone possono portare sempre con sé, al lavoro e durante gli impegni di tutti i giorni, nello zaino o nella borsa: diventano, quindi, indispensabili per la professione, per gli appunti degli studenti ma anche fedeli compagne di vita per chi ama scrivere i propri pensieri, sensazioni, emozioni e considerazioni.

In questo modo, svolgono al meglio anche la loro funzione pubblicitaria per il brand: essendo portate in giro quotidianamente, verranno viste più volte da moltissime persone che conosceranno, così l'azienda o l'attività in questione.

Non tramontano mai

Nonostante l'avvento degli smartphone e dei tablet, il ruolo dell'agenda non è mai venuto meno e ha attraversato indenne gli anni.

Ciò significa che, anche grazie alla rapida consultazione, le persone continuano ad affidarsi alle agende per gestire i propri impegni e schedulare le attività.

Saranno allora un regalo davvero gradito che farà una buona impressione ai destinatari.

Sono un investimento sicuro

Infine, a differenza di altre forme pubblicitarie, le agende sono un investimento che è possibile fare anche con un budget limitato e che, grazie alla sua utilità, diffonderà l'immagine del brand a colpo sicuro.