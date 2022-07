40 Best Wines in the World giudicati all'International Wine Challenge 2022

LONDRA, 8 luglio 2022 /PRNewswire/ -- L'International Wine Challenge, il concorso vinicolo più influente, imparziale e rigoroso al mondo, ha annunciato i 40 vini con il punteggio più alto in occasione dell'edizione 2022.

A seguito di una serie di degustazioni alla cieca, i vincitori di sedici paesi sono stati nominati i migliori vini al mondo, secondo il giudizio di un gruppo di esperti di vini leader a livello globale. Di questi 40 vini eccezionali, cinque hanno ricevuto il riconoscimento finale di campione, titolo riservato ai vini che sono considerati i migliori nelle categorie: rosso, bianco, spumante, dolce e liquoroso.

LA FRANCIA ECCELLE VINCENDO DUE CHAMPION TROPHY SU CINQUE

La Francia ha primeggiato nella sfida di quest'anno, raggiungendo il maggior numero di medaglie complessive e guadagnando anche due ambiti Champion trophy. Il produttore del Rodano settentrionale Maison Delas Frères ha battuto vini provenienti da oltre 50 Paesi per aggiudicarsi il Champion Red Trophyper il suo Les Bessards 2019, che ha anche ricevuto l'International Syrah Trophy. Il Champion Sparkling Trophy è andato a Rare Champagne per il suo Rare Millésime 2008, mentre lo Chef de Cave diCharles Heidsieck, Cyril Brun, è stato nominato IWC Sparkling Winemaker of The Year. I viticoltori francesi sono stati anche premiati per la loro competenza nella produzione di vini fermi. Vincent Bartement di La Chablisienne è stato nominato IWC White Winemaker of the Year , mentre Christophe Briotet di Edouard Delaunayha vinto il IWC Red Winemaker of the Year, un riconoscimento già ricevuto nel 2021 per i suoi vini bianchi.

LA SPAGNA VINCE IL CHAMPION FORTIFIED TROPHY

La Spagna ha potenziato le sue credenziali di produttore di vino liquoroso di altissimo livello con Bodegas Tradición che ha vinto il Champion Fortified Trophy per il suo Oloroso Tradición VORS, che i giudici hanno descritto come "un finale quasi eterno". La Spagna ha anche portato a casa il Vermouth Trophy per il Cabecita Loca Vermouth e altri tre trofei, diventando così uno dei Paesi coi migliori risultati nella sfida di quest'anno. Il produttore galiziano Bodegas Altos de Torona ha ricevuto il Spanish White Trophy per il suo Albariño 2021, il Spanish Red Trophy è andato a Legaris per il suo Alcubilla De Avellaneda 2018 e Bodegas Villa Conchi ha portato a casa il Cava Trophy per il suo Extra Brut Imperial Reserva 2018.

IL PRODUTTORE ITALIANO TENUTA DI CAPEZZANA VINCE IL CHAMPION SWEET WINE TROPHY PER DUE ANNI CONSECUTIVI

Per il secondo anno consecutivo, il produttore toscano Tenuta Di Capezzana ha ricevuto il Champion Sweet Wine Trophy per il suo Vinsanto di Carmignano Capezzana Riserva 2014. Nel frattempo, il produttore sardo Antonella Corda ha colpito i giudici con il "delizioso lato sapido" del suo Cannonau Di Sardegna 2020, guadagnandosi il Italian Red Trophy di quest'anno. Più a nord nel Veneto, al Col Vetoraz Spumanti è stato assegnato il Prosecco Trophy per il suo Valdobbiadene Superiore Di Cartizze 2021.

Peter McCombie MW, Co-Chair, ha commentato: "La giuria dell'International Wine Challenge comprende esperti di tutto il mondo e ogni vino vincitore di trofeo viene assaggiato da almeno tre gruppi, il che significa che ogni vino viene giudicato nel modo più equo possibile e interamente per i propri meriti. La top 40 di quest'anno presenta molti nomi familiari, ma è fantastico vedere anche vini provenienti da regioni meno note balzare agli onori della scena globale".

I 40 Best Wines in the World valutati dall'International Wine Challenge 2022 includono:

Francia Rare Champagne Millésime 2008 IWC Champion Sparkling Wine 2022, Champagne Trophy, Vintage Classic Blend Champagne Trophy Francia Maison Delas Frères Les Bessards 2019 IWC Champion Red Wine 2022, International Syrah Trophy, French Red Trophy, Hermitage Trophy, Rhone Red Trophy Nuova Zelanda Trinity Hill Wines Gimblett Gravels Chardonnay 2020 IWC Champion White Wine 2022, IWC Sustainable Trophy 2022, International Chardonnay Trophy, New Zealand White Trophy, Hawkes Bay Chardonnay Trophy Italia Tenuta Di Capezzana Vinsanto di Carmignano Capezzana Riserva 2014 IWC Champion Sweet Wine 2022, Italian Sweet Trophy Spagna Bodegas Tradicion Oloroso Tradicion VORS IWC Champion Fortified Wine 2022, Sherry Trophy, Oloroso Trophy Francia Maison Albert Bichot Clos de la Roche Grand Cru Cuvée Cyrot Chaudron Hospices de Beaune 2020 International Pinot Noir Trophy, Clos de la Roche Trophy, Red Burgundy Trophy Francia Maison Albert Bichot Meursault 1er Cru Les Charmes Cuvée Albert Grivault Hospices de Beaune 2020 French White Trophy, White Burgundy Trophy, Meursault Trophy Italia Col Vetoraz Spumanti Valdobbiadene Superiore Di Cartizze 2021 Prosecco Trophy Italia Antonella Corda Cannonau Di Sardegna 2020 Italian Red Trophy, Sardinian Red Trophy Spagna Cabecita Loca Vermouth Vermouth Trophy Spagna Villa Conchi Extra Brut Imperial Reserva 2018 Cava Trophy Spagna Bodegas Altos de Torona Albariño 2021 Spanish White Trophy, Rías Baixas Trophy Spagna Legaris Alcubilla De Avellaneda 2018 Spanish Red Trophy, Ribera Del Duero Trophy

L'elenco completo dei vincitori dei premi Trophy e Champion award del International Wine Challenge 2022, pubblicato il 7 luglio, è disponibile qui.

