67 milioni di bambini sono rimasti totalmente o parzialmente privi di vaccini salvavita tra il 2019 e il 2021 a causa delle interruzioni di somministrazioni legate al Covid, "riportando il mondo indietro di oltre 10 anni in termini di immunizzazione infantile". A dirlo è l'Unicef in un rapporto nel quale si sottolinea un calo di fiducia nei vaccini in 52 Paesi dei 55 esaminati.