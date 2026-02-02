I rettili stanno precipitando dagli alberi in uno stato di letargo
L'ondata di gelo che ha colpito la Florida, nel sud degli Stati Uniti, ha sorpreso abitanti 'particolari'. Le temperature in queste ore sono scese a livelli record, con le minime anche attorno ai 2 gradi: una raritrà nella penisola. Il freddo anomalo ha letteralmente paralizzato migliaia di iguana, rettili diffusissimi in Florida e abituati ad un clima caldo umido. Il crollo delle temperature ha prodotto conseguenze immediate sugli animali, sprofondati in un torpore simile ad uno stato di letargo. Molti esemplari, immobilizzati e storditi dal freddo mentre erano sugli alberi, sono caduti al suolo.
Residenti e autorità hanno raccolto più di 1000 iguane in un solo giorno. I rettili sono stati consegnati alla 'Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC)' affinché venissero trattati con competenza e eventualmente riconsegnati a soggetti affidabili.
Le iguane, una volta riscaldate, riprendono normalmente le loro funzioni. L’agenzia ha raccomandato i residenti di non portare gli animali a casa perché possono diventare aggressive una volta riscaldate.