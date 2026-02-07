In piena emergenza maltempo, il Portogallo va alle urne oggi domenica 8 febbraio per il ballottaggio che deciderà il successore del presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Circa 11 milioni di aventi diritto sono stati chiamati a votare. La chiusura dei seggi è prevista per le 20 ora italiana.

Secondo i sondaggi, il 77enne António José Seguro del Partito Socialista (PS) di centrosinistra è il favorito. Il suo avversario, il populista di destra André Ventura, 43 anni, potrebbe ottenere circa il 34% dei voti. Nel primo turno di votazioni di tre settimane fa, Seguro ha ottenuto il maggior numero di voti con il 31%, ma non è riuscito a raggiungere la maggioranza assoluta necessaria per vincere.

E' prevista un'affluenza inferiore a questo turno a causa delle conseguenze della serie di violente tempeste che hanno colpito il Portogallo e alcune zone della Spagna nei giorni scorsi. Il vincitore dovrebbe entrare in carica il 9 marzo, succedendo a Rebelo de Sousa, che guida il Paese dal 2016.

Seguro favorito

Prima che la campagna elettorale fosse praticamente interrotta ufficialmente da due tempeste mortali e distruttive, alcune figure conservatrici del Paese avevano dato prova di unità, dichiarando il loro sostegno a Seguro nel tentativo di scongiurare la possibilità di una presidenza di estrema destra. Altri, tra cui il primo ministro portoghese di centro-destra, Luís Montenegro, si sono rifiutati di schierarsi a favore del socialista. I sondaggi d'opinione suggeriscono che anche gli elettori si stanno schierando a favore di Seguro. Secondo un rilevamento condotto dai sondaggisti dell'Università Cattolica e pubblicato martedì sera, il candidato socialista è al 67%, contro il 33% di Ventura.

Se i sondaggi dovessero rivelarsi esatti, Seguro otterrebbe il risultato più alto per un candidato alla presidenza al suo primo mandato nei cinquant'anni trascorsi da quando il Portogallo ha rovesciato il suo regime autoritario. Ma se Ventura dovesse ottenere più del 32% dei voti, Chega avrebbe una quota di voti maggiore rispetto a quella ottenuta dal PSD al governo alle ultime elezioni generali. Gli analisti affermano che questo di per sé potrebbe segnare un altro spartiacque politico. "Il problema attuale è la percentuale di André Ventura e la sua capacità di mobilitare l'elettorato di destra", ha affermato António Costa Pinto, politologo presso l'Istituto di Scienze Sociali dell'Università di Lisbona.