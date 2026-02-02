ロシア、EU制裁違反のモスクワへの供給容疑でドイツで5人逮捕

ドイツ検察は、欧州連合の制裁に違反してロシアに工業製品を移送した疑いで、ドイツで5人が逮捕されたと発表した。

情報機関と税関警察と協力して、モスクワに対する制裁を回避してロシアに物品を輸出するドイツ国内のネットワークに関する調査を進めている捜査当局は、ロシア、特に24の兵器企業向けの合計1万6千回の出荷の価値が3000万ユーロに上ると明言した。

逮捕された5人のうち、リューベックで逮捕された4人（その中にはロシアとドイツの二重国籍者も含まれる）と、リューベック南で逮捕された1人は、工業製品を購入しロシアに輸出するためにダミー会社を利用したとされる。リューベックにある少なくとももう1つの架空会社と、複数の偽の物品購入者がこのスキームに利用された。5人は明日、逮捕と勾留の条件を正式に決定する裁判官の前に出廷する予定だ。

ロシア系ドイツ人は、ネットワークが物品を取得しロシアに輸出するために使用した会社の唯一の株主兼取締役であるとされている。「ロシア側からは、おそらく国営企業が関与していた」と検察は強調し、フランクフルト、ニュルンベルク、そして北部メクレンブルク＝フォアポンメルン州とシュレースヴィヒ＝ホルシュタイン州で捜索を行った。