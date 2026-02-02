Россия, 5 арестов в Германии по подозрению в поставках в Москву в нарушение санкций ЕС

Пять человек были арестованы в Германии по подозрению в передаче промышленных товаров в Россию в нарушение санкций Европейского союза, сообщила немецкая прокуратура.

Стоимость поставок, предназначенных для России, в частности для 24 оборонных компаний, на общую сумму 16 тысяч отгрузок, составляет 30 миллионов евро, уточнили следователи, которые работают совместно со спецслужбами и таможенной полицией над расследованием национальной сети в Германии по экспорту товаров в Россию в обход санкций против Москвы.

Пять арестованных человек, четверо в Любеке, среди них гражданин Германии с двойным российским гражданством, и один к югу от Любека, предположительно использовали подставную компанию для покупки промышленных товаров и их экспорта в Россию. По крайней мере, еще одна фиктивная компания в Любеке и несколько фиктивных покупателей товаров были задействованы в этой схеме. Пятеро предстанут завтра перед судьей, который официально оформит арест и условия предварительного заключения.

Немецкий россиянин обвиняется в том, что он является единственным акционером и директором компании, используемой сетью для приобретения товаров и их экспорта в Россию. "С российской стороны, вероятно, были задействованы государственные компании", — подчеркнула прокуратура, которая распорядилась о проведении обысков во Франкфурте и Нюрнберге, а также в северных землях Мекленбург-Передняя Померания и Шлезвиг-Гольштейн.