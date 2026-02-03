Иран, крупный пожар на базаре в западной части Тегерана

Крупный пожар в западной части Тегерана. Об этом сообщают иранские СМИ, ссылаясь на источники в пожарной службе столицы, работающей над тушением пламени. Причины не ясны, и на данный момент нет сообщений о возможных жертвах из-за пожара на базаре Джанат в районе Джаннат Абад.

Иранские СМИ сообщают о густом столбе дыма, видимом из разных районов Тегерана. Согласно сообщениям из Исламской Республики, пострадало сооружение площадью 2000 квадратных метров, в котором располагались различные коммерческие предприятия, и все прилегающие здания были эвакуированы.