Иран, крупный пожар на базаре в западной части Тегерана

03 febbraio 2026 | 10.06
Крупный пожар в западной части Тегерана. Об этом сообщают иранские СМИ, ссылаясь на источники в пожарной службе столицы, работающей над тушением пламени. Причины не ясны, и на данный момент нет сообщений о возможных жертвах из-за пожара на базаре Джанат в районе Джаннат Абад.

Иранские СМИ сообщают о густом столбе дыма, видимом из разных районов Тегерана. Согласно сообщениям из Исламской Республики, пострадало сооружение площадью 2000 квадратных метров, в котором располагались различные коммерческие предприятия, и все прилегающие здания были эвакуированы.

