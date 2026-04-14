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Ucraina, Zelensky annuncia la prima azione di guerra con robot: "Il futuro è in prima linea"

Il leader di Kiev: "Posizione nemica conquistata esclusivamente da piattaforme senza equipaggio". Media: "Colpita sottostazione elettrica a Zaporizhzhia, droni in Crimea"

I sistemi robotici terrestri usati in guerra dall'Ucraina - Volodymyr Zelensky /X
I sistemi robotici terrestri usati in guerra dall'Ucraina - Volodymyr Zelensky /X
14 aprile 2026 | 09.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Il futuro è già in prima linea e l'Ucraina lo sta costruendo". Volodymyr Zelensky annuncia così la prima azione di guerra portata avanti interamente da "sistemi robotici terrestri". 

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"Questi - ha spiegato mostrando su X le foto - sono i nostri sistemi robotici terrestri. Per la prima volta nella storia di questa guerra, una posizione nemica è stata conquistata esclusivamente da piattaforme senza equipaggio, con sistemi terrestri e droni. Gli occupanti si sono arresi e l'operazione è stata condotta senza fanteria e senza perdite da parte nostra".

"Ratel, TerMIT, Ardal, Rys, Zmiy, Protector, Volia e i nostri altri sistemi robotici terrestri - ha aggiunto - hanno già portato a termine più di 22.000 missioni al fronte in soli tre mesi. In altre parole, vite sono state salvate più di 22.000 volte quando un robot è andato nelle zone più pericolose al posto di un soldato. Si tratta di alta tecnologia che protegge il valore più alto, la vita umana".

Media: "Colpita sottostazione elettrica a Zaporizhzhia, droni in Crimea"

Una sottostazione elettrica sarebbe intanto stata colpita da droni ucraini nell'oblast di Zaporizhzhia e nella notte si sono udite esplosioni in diverse città della Crimea, secondo quanto riportato dal canale Telegram Exilenova Plus, precisando che un incendio è scoppiato in una sottostazione elettrica a Melitopol , nell'oblast di Zaporizhzhia, in seguito all'attacco di un drone, lasciando alcune zone della città senza corrente.

Nel frattempo, riporta Il Kyiv Independent, in Crimea , si sono udite esplosioni nelle città di Simferopol, Feodosia e Kerch, mentre i droni colpivano obiettivi nella penisola in un attacco durato diverse ore. L'Ucraina colpisce regolarmente infrastrutture militari in profondità nel territorio russo e nei territori occupati, nel tentativo di ridurre la capacità di Mosca di continuare a condurre la guerra.

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