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Monti (Lombardia): "Su Hiv puntare su strategia integrata e prevenzione tra i giovani"

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27 febbraio 2026 | 17.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Regione Lombardia è un'eccellenza nazionale sul tema dell'Hiv. È pertanto fondamentale avere una strategia integrata, che metta a fattor comune tutti gli attori", dai clinici alle istituzioni, dalle associazioni pazienti al mondo accademico, "sia nell'attuazione del Piano di prevenzione regionale, che è già stato deliberato e che mette nero su bianco questi prossimi passaggi, ma anche con un investimento addizionale per una strategia mirata soprattutto al coinvolgimento dei giovani, perché in questa fascia di popolazione vediamo dei trend non positivi e sui quali dobbiamo intervenire". Lo ha detto Emanuele Monti, presidente della IX Commissione sostenibilità sociale, casa e famiglia di Regione Lombardia ed executive board member dell'Aifa -Agenzia italiana del farmaco, al convegno 'Hivlab - Lombardia' a Milano, dedicato alla prevenzione e alla gestione dell'Hiv, organizzato dalla Regione con la collaborazione di Summet, Crems e Health Strategy, e con il contributo non condizionante di ViiV Healthcare.

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