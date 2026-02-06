circle x black
Cerca nel sito
 

Ross a 'Ciao Maschio': "Ai 30 anni di Zelig non ci hanno invitati, non hanno preso bene Made in Sud"

Il comico del duo Gigi e Ross si racconta a Nunzia De Girolamo, nella puntata in onda sabato 7 febbraio alle 17.05 su Rai1

Ross del duo comico Gigi e Ross
Ross del duo comico Gigi e Ross
06 febbraio 2026 | 17.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Ai trent’anni di 'Zelig', che hanno celebrato di recente, non ci hanno invitati". Una frase seguita da una battuta che però lascia intravedere un retrogusto meno leggero: "L’hanno presa bene la vicenda di 'Made in Sud'. Noi comunque continuiamo a lavorare: appena finiamo qui andiamo a registrare". A parlare è Ross, del duo comico Gigi e Ross, ospite di Nunzia De Girolamo a 'Ciao Maschio', nella puntata in onda sabato 7 febbraio alle 17.05 su Rai1.

Nel corso dell’intervista, il comico racconta la sua rinascita personale e familiare, arrivata grazie all’amore e alla paternità: "Io sono rinato. Di solito si dice che le donne, quando rinascono, si tagliano i capelli. Io faccio i figli. Ne ho fatti due, uno via l’altro". Ross ripercorre l’incontro con Chiara e l’inizio di una nuova fase della sua vita: "Ho conosciuto Chiara nel 2023, ci siamo messi insieme il primo aprile e a giugno lei era già incinta. Quando sono diventato di nuovo padre, e poi ancora padre, ho riapprezzato la paternità della prima volta".

Un’esperienza resa ancora più profonda dal rapporto con il figlio Mattias: "Con Matti comunichiamo nel silenzio. Anzi, comunica più lui che io. Chi vive questa situazione capisce di cosa parlo: a volte non c’è bisogno di spiegare niente. Basta uno sguardo, come ti sfiora la mano. Si ferma il mondo e tu dici: 'Io sto a posto così'". E confessa: "La mia più grande domanda è se Matti percepisce il mio amore. Me lo chiedo spessissimo. Ce la metto tutta, ma mi domando sempre se ha capito quanto io possa amarlo". Con ironia, Ross ricorda anche un episodio legato all’amicizia con Gigi: "Una mia ex era convinta che io e Gigi stessimo insieme. Ci vogliamo bene, è vero", conclude.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Zelig Made in Sud Ciao Maschio
Vedi anche
Dubai, drone dell'Iran colpisce l'aeroporto - Video
Crozza-Crosetto e il caso Dubai: "Se ho sbagliato come agente di viaggio chiedo scusa" - Video
News to go
L'allarme Oms: "Obesità pandemia silenziosa"
Iran, raid di Israele contro l'aeroporto di Teheran - Video
Morte David Rossi, un video ricostruisce gli ultimi istanti prima della caduta - Guarda
News to go
Intelligenza artificiale, come cambia il mercato degli smartphone
News to go
Stop ai voli per guerra in Medio Oriente, niente penali per i viaggiatori
News to go
Carburanti in aumento, con guerra in Iran e crisi in Medio Oriente prezzi in rialzo
Trump, Messi e la guerra contro l'Iran: lo show alla Casa Bianca - Video
Trump, meglio Messi o Pelé? "Leo è più forte" - Video
Cerno debutta con ‘2 Di Picche’: “Dalla parte dei cittadini, nessun antagonismo con colleghi Tg2” - Video
Da Sanremo a San Marino Song Contest, Ventura: “Felice per De Martino” - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza