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Sanremo 2026, Gianluca Grignani 'dissa' Laura Pausini sul palco: cosa ha detto

Il cantante si è esibito insieme a Luché con il brano 'Falco a metà'

Carlo Conti, Grignani e Luché - Sanremo 2026
Carlo Conti, Grignani e Luché - Sanremo 2026
28 febbraio 2026 | 01.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Gianluca Grignani ha lanciato una stoccata a Laura Pausini direttamente dal palco del Festival di Sanremo 2026. Il cantante, ospite questa sera, venerdì 27 febbraio, nella serata delle cover in duetto con Luché con il brano 'Falco a metà', ha colto l'occasione per togliersi dalla scarpa un sassolino contro la cantante.

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Terminata l'esibizione, Carlo Conti gli ha consegnato i tradizionali fiori di Sanremo. Ma Grignani aveva già la battuta pronta: "C'è anche il numero di Laura Pausini? Così la posso chiamare...". Una frase sottile che fa riferimento alla polemica dello scorso anno legata alla cover de 'La mia storia tra le dita'.

I dissapori tra i due erano nati in estate dopo che Laura aveva inciso la cover di 'La mia storia tra le dita' di Grignani e il cantautore l'aveva bacchettata sui social per non aver sottolineato chi fosse l'autore del brano e per aver modificato il testo, alterandone il significato originale.

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Festival di Sanremo 2026 Sanremo 2026
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