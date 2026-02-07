circle x black
Cerca nel sito
 

The Voice Kids, stasera sabato 7 febbraio: la semifinale

In giuria Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt

Antonella Clerici - fotogramma/ipa
Antonella Clerici - fotogramma/ipa
07 febbraio 2026 | 08.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

'The Voice Kids', la versione junior del talent show che premia le più belle voci del Paese tra i sette e i quattordici anni condotto da Antonella Clerici, va in onda questa sera, sabato 7 febbraio, alle 21.30 su Rai 1 con la semifinale. In giuria Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt.

Dopo le puntate di 'Blind Auditions', le tradizionali audizioni al buio distintive del programma, ogni coach ha formato la propria squadra composta da nove giovani cantanti, più uno per squadra già ammesso alla Finale grazie al 'Super Pass'.

Durante la Semifinale, i nove ragazzi di ciascun team si sfideranno divisi in tre terzine, e per ogni terzina i coach dovranno selezionare solo un concorrente da portare alla Finale. Al termine della puntata si scoprirà quali saranno i quattro giovani concorrenti per ciascun team (i tre selezionati dai coach in puntata, più il concorrente 'Super Pass') che si esibiranno nel gran Finale, in onda sabato 14 febbraio sempre in prima serata su Rai1, quando verrà decretato il vincitore della quarta edizione di The Voice Kids.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
The Voice Kids Semifinale Talent show Rai1
Vedi anche
Dubai, drone dell'Iran colpisce l'aeroporto - Video
Crozza-Crosetto e il caso Dubai: "Se ho sbagliato come agente di viaggio chiedo scusa" - Video
News to go
L'allarme Oms: "Obesità pandemia silenziosa"
Iran, raid di Israele contro l'aeroporto di Teheran - Video
Morte David Rossi, un video ricostruisce gli ultimi istanti prima della caduta - Guarda
News to go
Intelligenza artificiale, come cambia il mercato degli smartphone
News to go
Stop ai voli per guerra in Medio Oriente, niente penali per i viaggiatori
News to go
Carburanti in aumento, con guerra in Iran e crisi in Medio Oriente prezzi in rialzo
Trump, Messi e la guerra contro l'Iran: lo show alla Casa Bianca - Video
Trump, meglio Messi o Pelé? "Leo è più forte" - Video
Cerno debutta con ‘2 Di Picche’: “Dalla parte dei cittadini, nessun antagonismo con colleghi Tg2” - Video
Da Sanremo a San Marino Song Contest, Ventura: “Felice per De Martino” - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza